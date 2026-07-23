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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вендел о том, что не сыграл за Бразилию на ЧМ-2026: «Ничего страшного – в 2030-м получится попасть, надеюсь. В Бразилии сейчас много великолепных полузащитников»

Полузащитник « Зенита » Вендел заявил, что надеется сыграть за сборную Бразилии на чемпионате мира 2030 года.

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