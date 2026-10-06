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Аргументы недели

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Москва-Сити: как городской вокзал становится новым входом в столицу

Москва-Сити: как городской вокзал становится новым входом в столицу

1 октября на вокзале Москва-Сити открылась платформа для международных поездов. К городским, пригородным и междугородним маршрутам добавилось прямое сообщение с Беларусью.

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