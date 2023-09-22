Общественная служба новостей

1 627 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ed
    Наверняка за российские деньги ...У посольства РФ в...
  • Егор П
    все "бывшие" такие умные, бля...Экс-депутат Бунде...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Вот и открывается вся гнилая натура, съездить в зону СВО отметить днюху в ресторане и получить ранение., отправить ВВ...Рогозина назначил...

В Одесской и Николаевской областях объявили воздушную тревогу

В Одесской и Николаевской областях объявили воздушную тревогу

Минцифры киевского режима распространяет информацию о том, что в ночное время суток на территории ряда подконтрольных нацистским формированиям Киева регионов оказалась замечена работа сигнализирующих о возникновении тревожного режима систем.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх