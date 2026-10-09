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FiNE NEWS

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ПВО заявила о перехвате 505 украинских дронов за ночь

Российские системы противовоздушной обороны в ночь на 9 октября перехватили и уничтожили 505 беспилотников самолетного типа.

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