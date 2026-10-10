When Calls The Heart's Erin Krakow Starred In A Military Drama Before Her Hallmark Fame

If you're a fan of Erin Krakow's Hallmark series "When Calls the Heart" you should check out her show "Army Wives," which is streaming on Disney+ and Hulu.
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