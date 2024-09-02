Челябинский пенсионер ответит в суде за нападение на полицейского

Пожилой житель Челябинска предстанет перед судом за драку с полицией. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Курчатовского района Челябинска утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 72-летнего жителя Челябинска.