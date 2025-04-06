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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бруксби о пяти матчболах, которые отыграл в Хьюстоне: «С каждым из них я становился сильнее»

Бруксби о пяти матчболах, которые отыграл в Хьюстоне: «С каждым из них я становился сильнее»

По ходу турнира американец отыграл пять матчболов: один в первом круге квалификации против Федерико Агустина Гомеса, три во втором круге основной сетки против Алехандро Табило и еще один в полуфинале против Томми Пола.

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