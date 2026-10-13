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Регионы России

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Украинский депутат предложил удар баллистической ракетой по мавзолею Ленина

Украинский депутат предложил удар баллистической ракетой по мавзолею Ленина

Народный депутат Верховной Рады Украины Александр Федиеенко выступил с предложением нанести удар баллистической ракетой по мавзолею Ленина в Москве.

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