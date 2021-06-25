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Дешевый труд россиян становится приманкой для мировых производств

Дешевый труд россиян становится приманкой для мировых производств

Но зарубежный бизнес отпугивают коррупция, плохой менеджмент и высокая энергозатратность промышленности Из-за дешевого труда граждан перед Россией открывается весьма сомнительная перспектива — стать мировой сборочно-пошивочной фабрикой вместо Китая.

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