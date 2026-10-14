17 октября Первый Московский образовательный комплекс проведёт день открытых дверей. Мероприятие пройдёт с 12:00 до 14:00 по адресу: улица Тихомирова, дом 10, корпус 1 (станции метро «Медведково», «Бабушкинская»).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Сергей Собянин по...
- ДШ Собянин сообщил о...
- Собянин: Новая Мо...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым