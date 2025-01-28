В Архангельске перекроют движение из-за массовых учений МЧС

29 января в связи с проведением мероприятия «Безопасная Арктика» будет ограничено движение транспорта с 12:30 до 17:00В пресс-службе администрации столицы Поморья уточнили, что движение будет ограничено на следующих улицах: набережная Северной Двины в районе пересечения с улицей Воскресенской (спуск к Красной пристани); улица Карла Либкнехта в районе пересечения с набережной Северной Двины (спуск к Красной пристани).