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Киберэксперт объяснил, кто пытается подставить хакеров из РФ

Киберэксперт объяснил, кто пытается подставить хакеров из РФ

Дмитрий Галов считает, что российские хакеры могут быть не причастны к кибератакам, которые им приписывают Некоторые страны могут нанимать хакерские группировки, чтобы сымитировать «след» хакеров из других государств, в частности, из России.

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