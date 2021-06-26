Киберэксперт объяснил, кто пытается подставить хакеров из РФ

Дмитрий Галов считает, что российские хакеры могут быть не причастны к кибератакам, которые им приписывают Некоторые страны могут нанимать хакерские группировки, чтобы сымитировать «след» хакеров из других государств, в частности, из России.
Дмитрий Галов считает, что российские хакеры могут быть не причастны к кибератакам, которые им приписывают Некоторые страны могут нанимать хакерские группировки, чтобы сымитировать «след» хакеров из других государств, в частности, из России.
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