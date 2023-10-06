Фанаты «Легии» штурмовали полицию после матча ЛК с АЗ. Двух игроков поляков арестовали, президента ударили по лицу

Клуб из Алкмара победил дома в игре 2-го тура группового этапа со счетом 1:0. Еще перед матчем у фанатов польского клуба и нидерландской полиции произошел конфликт после того, как представители власти попытались отобрать флаги у гостевых болельщиков.