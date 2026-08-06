УтроNews
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

УтроNews

153 подписчика

"Экосистема" Городенкера: срывы сроков, офшоры и уголовные дела

"Экосистема" Городенкера: срывы сроков, офшоры и уголовные дела

Как передаёт корреспондент УтроNews, грандиозные планы уральского девелопера, хозяина ГК "Атлас Девелопмент" Владимира Городенкера по превращению коммерческих территорий Екатеринбурга в высотные кварталы продолжают сталкиваться с серьезным противостоянием со стороны городских властей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии