"Экосистема" Городенкера: срывы сроков, офшоры и уголовные дела

Как передаёт корреспондент УтроNews, грандиозные планы уральского девелопера, хозяина ГК "Атлас Девелопмент" Владимира Городенкера по превращению коммерческих территорий Екатеринбурга в высотные кварталы продолжают сталкиваться с серьезным противостоянием со стороны городских властей.
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