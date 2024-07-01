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РИАН: В Париже радикалы из black bloc бьют витрины и поджигают баки

РИАН: В Париже радикалы из black bloc бьют витрины и поджигают баки

Сторонники радикального движения black bloc начали разбивать витрины кафе и поджигать мусорные баки в ходе акции протесте во французской столице, которая началась после публикации первых результатов выборов в парламент.

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Комментарии
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АндрейБорков
Это дело чисто лягушачее, кому и какие витрины бить в Париже, нам до этого дела нет. Это их разборки, пусть разбираются по полной. Было бы неплохо, если бы помимо бития витрин еще бы и резать, стрелять и душить друг дружку начали. А что, они типа страна свободная, имеют на все это полное право. Ну да поможет им святой Франциск!
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