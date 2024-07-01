РИАН: В Париже радикалы из black bloc бьют витрины и поджигают баки

АндрейБорков

Это дело чисто лягушачее, кому и какие витрины бить в Париже, нам до этого дела нет. Это их разборки, пусть разбираются по полной. Было бы неплохо, если бы помимо бития витрин еще бы и резать, стрелять и душить друг дружку начали. А что, они типа страна свободная, имеют на все это полное право. Ну да поможет им святой Франциск!