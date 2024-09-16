В Армении заявили о неготовности дружить со всеми против России

Армения готова дружить со всеми странами, но не за счет России и не против нее. Об этом заявил лидер оппозиционного блока «Мать Армения» Андраник Теванян во время визита в Донецкую народную республику (ДНР), передает ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии