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«Для Непомнящего сейчас любое соревнование – это поддержание спортивной формы перед матчем с Лижэнем». Смагин о ЧМ по рапиду

Вице‑президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин оценил результат гроссмейстера Яна Непомнящего на чемпионате мира по рапиду в Алматы, где он занял 14-е место.

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