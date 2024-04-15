Как долго протянет кузов вашей машины после этой зимы

Говорите, съездить на мойку и закрыть вопрос? Как ни странно, но многие не делают и этого: мол, грязь на скорость не влияет… Однако же мойка машины после зимы имеет особое значение: кузов просто необходимо избавить от скопившихся наслоений дорожных реагентов, готовых сожрать его.