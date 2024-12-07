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Зачем НАТО морские дроны на Балтике?

Зачем НАТО морские дроны на Балтике?

Страны Северной Европы ищут способ защитить уязвимую подводную инфраструктуру. Североатлантический альянс приступил к созданию флота надводных дронов, способных делать фото- и видеосъемку дна, для мониторинга и защиты ключевой инфраструктуры в Балтийском море.

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