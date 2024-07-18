Рейсов из Новосибирска в Алма-Ату летом станет больше

S7 Airlines в летнем сезоне 2024 увеличивает число рейсов из Новосибирска в Алма-Ату.Как сообщает пресс-служба авиакомпании, с 17 июля количество перелетов по маршруту Новосибирск – Алма-Аты увеличится с двух до трех раз в неделю.