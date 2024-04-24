Хакеры придумали новые способы взлома Telegram-аккаунтов россиян

Хакеры создали открытые точки доступа, позволяющие пользователям переходить на страницу авторизации в браузере смартфона и терять свои личные данные при вводе номера телефона и кода доступа, сообщает PRIMPRESS.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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