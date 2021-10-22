Найдет ли Россия силы ответить на «военное освоение Украины» Западом

Выступление президента России Владимира Путина на очередном дискуссионном форуме «Валдай» будучи, по большей части, посвящено вопросам, относящимся к наиболее глобальным проблемам современного мироздания, не обошло стороной и «украинскую тему».
Выступление президента России Владимира Путина на очередном дискуссионном форуме «Валдай» будучи, по большей части, посвящено вопросам, относящимся к наиболее глобальным проблемам современного мироздания, не обошло стороной и «украинскую тему».
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