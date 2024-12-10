Депутаты выясняют, кто ответственен за возведение социальных объектов в КРТ

Областной закон должен прописывать четкий алгоритм реализации проектов комплексного развития территории, убеждены депутаты комитета Законодательного собрания Новосибирской области по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии