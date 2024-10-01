«Обманутый Иран»: не садись за стол с шулером Исторические напёрстки – они такие. Вроде уверен, где шарик.
«Обманутый Иран»: не садись за стол с шулером
Комментарии
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Алекс Архипов
Обманули дурака на четыре пятака... Путин тоже верил.
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10 час.
Юрий Ильинов
Пезешкиан после прихода к власти, очень хорошо говорил о России. Но буквально через неделю всё переменилось. Понятно, что это от США. Настало время президенту Ирана извиняться перед Путиным.
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10 час.
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