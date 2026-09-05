Лекция «Музыкальный Екатеринбург конца XIX — начала XX веков. Исторический портрет города»

Как звучал Екатеринбург на рубеже XIX и XX веков и какую роль музыка играла в повседневной жизни горожан? Лекция Анны Колесник предлагает посмотреть на историю города через привычки, места и звуки: от торговли нотами и музыкальными инструментами до домашних вечеров, танцев и популярных исполнителей своего времени.