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Reuters: Европа просчиталась, отказавшись от российских энергоносителей

Reuters: Европа просчиталась, отказавшись от российских энергоносителей

Планы Европейского союза по полному отказу от российских нефти и газа сталкиваются с серьезными проблемами, говорится в отчете Европейской счетной палаты, выдержки из которого приводит Reuters.

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