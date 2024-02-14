«Что-то так холодно стало. Мы шли с ужина и вообще замерзли». Устюгов показал фото с сосульками на лице

«Что-то так холодно стало. Мы шли с ужина и вообще замерзли. Дико замерзли», – поделился Устюгов. Олимпийский чемпион пропустил эстафету и командный спринт на Спартакиаде, но планирует выступить в марафоне.
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