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Ивановские новости

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В Иванове будут судить организатора подпольного игрового зала

В Иванове будут судить организатора подпольного игрового зала

Подпольное казино в Иванове работало с июля 2025 года по май 2026-го, в схеме участвовали четыре человека, включая оператора зала.

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