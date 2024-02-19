Филиппо обвинил фон дер Ляйен в желании втянуть ЕС в масштабную войну с Россией AlexCoderФилиппо обвинил фон дер Ляйен в желании втянуть ЕС в масштабную войну с Россией AlexCoder Ситуация на международной арене обостряется все сильнее Русофобские заявления ряда западных политиков давно перестали удивлять российскую сторону.
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