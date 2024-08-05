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Симоньян назвала настоящими людьми вернувшихся в рамках обмена россиян

Симоньян назвала настоящими людьми вернувшихся в рамках обмена россиян

В ходе состоявшегося обмена заключенными между Россией и Западом в Москву вернулись настоящие люди. Об этом заявила 4 августа главный редактор телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.

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