Агата Муцениеце планирует выкрасть детей от Павла Прилучного и увезти их за границу

Кажется, скандал между Павлом Прилучным и Агатой Муцениеце набирает обороты. После того, как Агата подала в суд на Прилучного и делает все, чтобы мужчина платил огромные алименты детям, она решила увезти наследников в родную страну — Латвию.
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