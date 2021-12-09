В ОГРВ ПРРМ прошло ночное занятие по вождению автомобильной техники

В ходе практической тренировки военнослужащие отработали действия при преодолении косогоров, участков дорог с крутыми подъемами и спусками, глубокой колеей, габаритных проходов, колейного моста и других препятствий.
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