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Фронтовая сводка МО РФ о ходе СВО на 18 мая 2024, полная версия

Фронтовая сводка МО РФ о ходе СВО на 18 мая 2024, полная версия

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции. Подразделениями группировки войск «Север» в результате активных действий освобожден населенный пункт Старица Харьковской области и продолжено продвижение в глубину обороны противника.

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