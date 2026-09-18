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Владимирские новости

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Вячеслав Картухин проголосовал на выборах во Владимирской области

Вячеслав Картухин проголосовал на выборах во Владимирской области

Заместитель председателя ЗакСобрания Владимирской области Вячеслав Картухин проголосовал на выборах. Выборы во Владимирской области пройдут на 941 участке, в том числе в местах временного пребывания избирателей.

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