Польская комиссия потеряла обломки разбившегося в Смоленске Ту-154

Прокуратура передала всего 23 фрагмента Подкомиссия Министерства национальной обороны Польши, занимавшаяся повторной проверкой обстоятельств авиакатастрофы, в которой погиб президент Лех Качиньский, уничтожила и потеряла обломки лайнера.
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