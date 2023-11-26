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Кордоба вышел на 2-е место в списке бомбардиров РПЛ с 8 голами. У форварда «Краснодара» 6 (5+1) очков 7 последних матчах лиги

Кордоба вышел на 2-е место в списке бомбардиров РПЛ с 8 голами. У форварда «Краснодара» 6 (5+1) очков 7 последних матчах лиги

Колумбиец головой забил «Уралу» в матче 16-го тура после подачи Олакунле Олусегуна. Кордоба вышел на чистое второе место среди бомбардиров чемпионата.

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