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Новости Брянска

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ЦИК опубликовал предварительные итоги выборов в Госдуму

ЦИК опубликовал предварительные итоги выборов в Госдуму

После обработки 82,19% протоколов лидирует «Единая Россия» с 57,76% голосов, за ней следуют КПРФ (13,89%), ЛДПР (8,77%), «Новые люди» (7,97%) и «Справедливая Россия» (4,99%).

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