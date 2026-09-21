ЦИК опубликовал предварительные итоги выборов в Госдуму

После обработки 82,19% протоколов лидирует «Единая Россия» с 57,76% голосов, за ней следуют КПРФ (13,89%), ЛДПР (8,77%), «Новые люди» (7,97%) и «Справедливая Россия» (4,99%).
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