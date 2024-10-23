Сотрудники полиции ликвидировали в подмосковном Щелково нарколабораторию по производству мефедрона

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из МУ МВД России «Щёлковское» по подозрению в незаконном обороте наркотических средств задержали 28-летнего ранее судимого жителя Москвы.
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