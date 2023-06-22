RT Russia

11 117 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Георгий Михалев
    Пендосы миллиардера грохнули и бабки уже дербанят.Президент «Клуба ...
  • Валентин Щербаков
    Что посол Бродский, что поц и наркоман Зеленский, что вся сионистская риторика гейропы и еврейского Израиля в защиту ...Захарова прокомме...
  • лина любимцева
    Послу Израиля на Украине нужно бы быть пограмотней, что ли?... И знать, что Бандэра НИКОГДА НЕ БЫЛ ГРАЖДАНИНОМ УКРАИН...Захарова прокомме...

FT: Россия может прекратить тразит газа через Украину к концу 2024 года

FT: Россия может прекратить тразит газа через Украину к концу 2024 года

Россия может прекратить транзит своего газа в Европу через Украину к концу следующего года, когда истечёт срок действия контракта Украины с «Газпромом», пишет Financial Times со ссылкой на интервью с министром энергетики Украины Германом Галущенко.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх