FT: Россия может прекратить тразит газа через Украину к концу 2024 года

Россия может прекратить транзит своего газа в Европу через Украину к концу следующего года, когда истечёт срок действия контракта Украины с «Газпромом», пишет Financial Times со ссылкой на интервью с министром энергетики Украины Германом Галущенко.
Россия может прекратить транзит своего газа в Европу через Украину к концу следующего года, когда истечёт срок действия контракта Украины с «Газпромом», пишет Financial Times со ссылкой на интервью с министром энергетики Украины Германом Галущенко.
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