"Это провокация русских!" Финны разбираются, как их дети оказались в "Артеке"

Владимир Бурцев

А я бы пустил бы "зелю" в Россию, в Ростов, что бы он рассказал всю эту историю с предательством и сотрудничеством с США - было бы больше пользы и это был бы гвоздь в крышку гроба США. Убить там его могут в любой момент, а живой пример мерзопакостной страны, как США, что она творит с миром более и не нужно.