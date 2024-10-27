В Финляндии разразился самый настоящий скандал - два десятка детей из Европы, в том числе шестеро финских подростков, оказывается, отправились отдыхать в этом году в Крым, в Артек.
"Это провокация русских!" Финны разбираются, как их дети оказались в "Артеке"
Комментарии
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Владимир Бурцев
А я бы пустил бы "зелю" в Россию, в Ростов, что бы он рассказал всю эту историю с предательством и сотрудничеством с США - было бы больше пользы и это был бы гвоздь в крышку гроба США. Убить там его могут в любой момент, а живой пример мерзопакостной страны, как США, что она творит с миром более и не нужно.
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2 час.
ВУ
Варлам Устрялов
надоело комментировать идиотов и быдло.
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2 час.
F I
вы на Усраине живете ?
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1 час.
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