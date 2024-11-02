Политолог Владимир Миловидов проинформировал о том, что все участники президентской гонки Соединённых Штатов Америки враждебны по отношению к Российской Федерации, но экс-глава государства Дональд Трамп куда опаснее из-за своейственных ему положительных лозунгов, которые могут запутать людей в РФ.
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