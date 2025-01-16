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Царьград

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Москвичи тратят в гипермаркетах ночью 610 рублей - зимние ночи лидируют

Москвичи тратят в гипермаркетах ночью 610 рублей - зимние ночи лидируют

Москвичи предпочитают посещать гипермаркеты ночью осенью и зимой, потратив в среднем 610 рублей за визит.

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