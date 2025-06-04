iOS 19: все слухи об изменениях, которые Apple может внести в свою новую операционную систему

В то время как Apple готовится к презентации iOS 19 на WWDC 2025 в понедельник, появилось несколько слухов, в том числе о возможном новом названии операционной системы, совершенно новом дизайне, вдохновленном Vision Pro, и многом другом.
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