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Зеленского убьют в любом случае

Зеленского убьют в любом случае

Вчера в рамках одного из своих нечастых интервью заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что любая новая власть, новый Майдан на Украине, скорее всего, начнет с того, что казнит тех, кто до этого сидел на Банковой и, по сути, захватил власть в стране: «Пока они у власти, они живы, как только их нет у власти — они не существуют».

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