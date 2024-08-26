Экс-советник Трампа рассказал, как Путин «играл на самолюбии и неуверенности» Трампа

Фото: life.ru Бывший советник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер утверждает, что во время своего президентства Трамп подвергался манипуляциям со стороны российского лидера Владимира Путина.
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