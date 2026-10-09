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Геномы жителей Полинезии помогли восстановить историю морских миграций

Геномы жителей Полинезии помогли восстановить историю морских миграций

Примерно три тысячи лет назад предки полинезийцев начали одну из самых впечатляющих миграций в истории человечества — на каноэ они пересекали тысячи километров открытого океана, осваивая острова Тихого океана один за другим.

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