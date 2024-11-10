Мерц заявил, что в случае избрания канцлером будет говорить с Трампом на равных

Председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц отметил, что в случае избрания канцлером Германии намерен активнее защищать интересы ФРГ в отношениях с Соединенными Штатами и будет разговаривать на равных с Дональдом Трампом, победившим на выборах американского президента.