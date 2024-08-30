Бортпроводник «Уральских авиалиний» получил травму во время инструктажа пассажиров

Как сообщает телеграм-канал «Авиаторщина», рейс «Уральских авиалиний» Сочи — Казань задержался из-за того, что старший бортпроводник повредил плечо во время демонстрации пассажирам правил использования спасательного жилета.
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