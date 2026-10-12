Свыше 32 тысяч жителей Подмосковья привились от гриппа в передвижных медпунктах

В Московской области набирает популярность мобильный формат вакцинации против гриппа. Как рассказал заместитель председателя правительства региона — министр здравоохранения Максим Забелин, жители могут сделать прививку не только в поликлиниках, но и в передвижных комплексах, которые работают в оживленных местах и на предприятиях.