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Reuters: Беспилотник атаковал СПГ-танкер США в порту Египта

Reuters: Беспилотник атаковал СПГ-танкер США в порту Египта

Беспилотник атаковал СПГ-танкер США в порту Египта, пишет Reuters. По данным британской компании Ambrey, специализирующейся на вопросах морской безопасности, судно американской компании под флагом Маршалловых Островов получило как минимум одно попадание беспилотника в египетском порту Думьят.

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