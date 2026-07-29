Reuters: Беспилотник атаковал СПГ-танкер США в порту Египта

Беспилотник атаковал СПГ-танкер США в порту Египта, пишет Reuters. По данным британской компании Ambrey, специализирующейся на вопросах морской безопасности, судно американской компании под флагом Маршалловых Островов получило как минимум одно попадание беспилотника в египетском порту Думьят.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии